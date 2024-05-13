needles/ニードルズ　ベロアパンツ

商品の詳細

カラー···グリーン



大人気needlesトラックパンツです！

2、3回着用しましたがもう履かないので出品します！

ファーストテイク、レンズで幾田りらが着用してました。



普段XLを着用している方でも全然いけます！



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即決可です！

必要であれば現物の写真も追加いたします！