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needles/ニードルズ ベロアパンツ
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商品の詳細
カラー···グリーン
大人気needlesトラックパンツです！
2、3回着用しましたがもう履かないので出品します！
ファーストテイク、レンズで幾田りらが着用してました。
普段XLを着用している方でも全然いけます！
値下げはコメントしてください。
即決可です！
必要であれば現物の写真も追加いたします！
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普段XLを着用している方でも全然いけます！
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商品の説明
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