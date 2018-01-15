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adidas × gosha rubchinskiy 18ssナイロンパンツ s

ゴーシャラブチンスキー

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adidas × gosha rubchinskiy 18ssナイロンパンツ s
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商品の詳細

閲覧いただきありがとうございます。

こちらサイズはs、カラーはピンクです。

着用回数は15回ほど履いているため多少は使用感ございます。ですが特に目立つ傷や汚れはございません。

よろしくお願い致します。

ゴーシャラブチンスキー
アディダス
トラックパンツ

商品の説明

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