adidas × gosha rubchinskiy 18ssナイロンパンツ s

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商品の詳細

閲覧いただきありがとうございます。



こちらサイズはs、カラーはピンクです。



着用回数は15回ほど履いているため多少は使用感ございます。ですが特に目立つ傷や汚れはございません。



よろしくお願い致します。



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