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adidas × gosha rubchinskiy 18ssナイロンパンツ s
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商品の詳細
閲覧いただきありがとうございます。
こちらサイズはs、カラーはピンクです。
着用回数は15回ほど履いているため多少は使用感ございます。ですが特に目立つ傷や汚れはございません。
よろしくお願い致します。
ゴーシャラブチンスキー
アディダス
トラックパンツ
こちらサイズはs、カラーはピンクです。
着用回数は15回ほど履いているため多少は使用感ございます。ですが特に目立つ傷や汚れはございません。
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ゴーシャラブチンスキー
アディダス
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商品の説明
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