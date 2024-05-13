B04401 新品 22AW GRAMICCI × BRAIN DEAD パンツ

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グラミチ

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商品の詳細

新品22AWGRAMICCI×BRAINDEADコーデュロイマウンテンパンツ【サイズ：M】OLIVEグラミチブレインデッドメンズ5WL/B04401/HFEB25/HM/SYM

色：OLIVE
サイズ：表記：M
股下：76.5cm
股上：25.5cm
わたり(股下0cmの位置での腿幅)：28cm
裾幅：18.5cm
ウエスト：(平置きの長さ×2)：70cm~78cm＊ゴムで若干伸びます。
素材：コットン100％
生産国：中国
コメント：コラボレーションの1着です。
状態説明：正規新品タグ付です。

商品の説明

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