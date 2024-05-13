B04401 新品 22AW GRAMICCI × BRAIN DEAD パンツ

商品の詳細

新品22AWGRAMICCI×BRAINDEADコーデュロイマウンテンパンツ【サイズ：M】OLIVEグラミチブレインデッドメンズ5WL/B04401/HFEB25/HM/SYM



色：OLIVE

サイズ：表記：M

股下：76.5cm

股上：25.5cm

わたり(股下0cmの位置での腿幅)：28cm

裾幅：18.5cm

ウエスト：(平置きの長さ×2)：70cm~78cm＊ゴムで若干伸びます。

素材：コットン100％

生産国：中国

コメント：コラボレーションの1着です。

状態説明：正規新品タグ付です。