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B04401 新品 22AW GRAMICCI × BRAIN DEAD パンツ
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￥4576税込
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商品の詳細
新品22AWGRAMICCI×BRAINDEADコーデュロイマウンテンパンツ【サイズ：M】OLIVEグラミチブレインデッドメンズ5WL/B04401/HFEB25/HM/SYM
色：OLIVE
サイズ：表記：M
股下：76.5cm
股上：25.5cm
わたり(股下0cmの位置での腿幅)：28cm
裾幅：18.5cm
ウエスト：(平置きの長さ×2)：70cm~78cm＊ゴムで若干伸びます。
素材：コットン100％
生産国：中国
コメント：コラボレーションの1着です。
状態説明：正規新品タグ付です。
色：OLIVE
サイズ：表記：M
股下：76.5cm
股上：25.5cm
わたり(股下0cmの位置での腿幅)：28cm
裾幅：18.5cm
ウエスト：(平置きの長さ×2)：70cm~78cm＊ゴムで若干伸びます。
素材：コットン100％
生産国：中国
コメント：コラボレーションの1着です。
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商品の説明
B04401 新品 22AW GRAMICCI × BRAIN DEAD パンツ - 通販 - gofukuyasan.com
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B04401 新品 22AW GRAMICCI × BRAIN DEAD：M-
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