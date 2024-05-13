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日本製PIERRE BALMAIN 　デザイン　くるみボタンウールジャケット

ピエールバルマン

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日本製PIERRE BALMAIN 　デザイン　くるみボタンウールジャケット
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商品の詳細

色は茶カーキ系
Lサイズ
正規品です。
ブランドリサイクルショップ店にて購入しました。
袖や襟に染みがある状態です。

肩幅ラグラン
着丈66
身幅63
袖丈49



お値段交渉気軽にして頂ければ！
お待ちしております！
M54

商品の説明

日本製PIERRE BALMAIN 　デザイン　くるみボタンウールジャケット
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