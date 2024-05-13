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日本製PIERRE BALMAIN デザイン くるみボタンウールジャケット
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￥1748税込
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商品の詳細
色は茶カーキ系
Lサイズ
正規品です。
ブランドリサイクルショップ店にて購入しました。
袖や襟に染みがある状態です。
肩幅ラグラン
着丈66
身幅63
袖丈49
お値段交渉気軽にして頂ければ！
お待ちしております！
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Lサイズ
正規品です。
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肩幅ラグラン
着丈66
身幅63
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商品の説明
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