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【海外限定】ノースフェイス ホワイトレーベル Tシャツ ブラック XL ミーカー
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￥2275税込
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商品の詳細
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韓国ソウルのノースフェイスで購入した、【ミーカー Tシャツ】です！
日本では販売されていない、海外限定のホワイトレーベルです！！
韓国ソウルのノースフェイス正規店で購入した新品未使用品です。
《サイズ》
画像参照
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#NF_skr
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#korea_skr
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・海外インポート製品のため、小傷、裁縫が甘い、等の可能性がございますが、不良品ではありません。
ご理解いただける方のみ購入をお願い致します。
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商品の説明
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