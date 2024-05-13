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human made verdy パーカー
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商品の詳細
去年購入して3回くらい着用して気に入っていたのですが他に欲しいものができたため出品することにしました。
目立った汚れや傷はなく状態はいい方だと思います。
質問があればコメントください。
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商品の説明
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