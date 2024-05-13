needles ニードルズ　トラックパンツ　ナロー

商品の詳細

着用回数数回の美品です。



ウエスト76〜

股下68

裾幅20



カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

素材···ジャージ

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬