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グラニフ ドラクエ ドラゴンクエスト リバーシブルブルゾン スライム XＬサイズ
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商品の詳細
グラニフ ドラゴンクエスト ドラクエ
リバーシブルブルゾン スライム
XＬサイズ
ユニセックス
新品 未使用 タグ付き
＜デザインについて＞
スライムになれちゃうリバーシブルブルゾン。普段使いしやすいシックなスライムブルーの面の胸元には、スライムの顔が刺繍されています。ひっくり返すと、水玉のようにデザインされたスライムのシルエットパターン。胸元にはスライムが、ワンポイントで刺繍されています。
＜商品について＞
・総柄とワンポイント刺繍の2パターンが楽しめるリバーシブルデザイン。
・ゆったりめのシルエットのスタンドカラーブルゾンです。
・[刺繍加工]
・[サイドポケット付]
----------------------------------------
■生地の厚み：ふつう
■伸縮性：なし
■透け感：なし
■光沢感：なし
■洗濯：単独洗い
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#グラニフ
#ドラゴンクエスト
#ドラクエ
#ブルゾン
#リバーシブルブルゾン
#スライム
リバーシブルブルゾン スライム
XＬサイズ
ユニセックス
新品 未使用 タグ付き
＜デザインについて＞
スライムになれちゃうリバーシブルブルゾン。普段使いしやすいシックなスライムブルーの面の胸元には、スライムの顔が刺繍されています。ひっくり返すと、水玉のようにデザインされたスライムのシルエットパターン。胸元にはスライムが、ワンポイントで刺繍されています。
＜商品について＞
・総柄とワンポイント刺繍の2パターンが楽しめるリバーシブルデザイン。
・ゆったりめのシルエットのスタンドカラーブルゾンです。
・[刺繍加工]
・[サイドポケット付]
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■生地の厚み：ふつう
■伸縮性：なし
■透け感：なし
■光沢感：なし
■洗濯：単独洗い
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#ドラゴンクエスト
#ドラクエ
#ブルゾン
#リバーシブルブルゾン
#スライム
商品の説明
グラニフ ドラクエ ドラゴンクエスト リバーシブルブルゾン スライム XＬサイズ
グラニフ ドラクエ ドラゴンクエスト リバーシブルブルゾン スライム XＬサイズ
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グラニフ ドラクエ ドラゴンクエスト リバーシブルブルゾン スライム XＬサイズ
グラニフ ドラクエ ドラゴンクエスト リバーシブルブルゾン スライム XＬサイズ
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