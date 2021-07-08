イタリア製 EMPORIO ARMANI アルマーニ Tシャツ

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古着イタリア製EMPORIOARMANIアルマーニTシャツ



サイズL着丈72身幅60肩幅55袖丈25



色ホワイト



年代物になるので理解ある方のみお願いします。他にもストリート、スケーター、アメカジなど様々な商品出品していますので是非ご覧ください。



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