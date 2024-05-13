90s linen easy shorts

商品の詳細

特に目立つ汚れやダメージはありません。



madeinBelarus



サイズ L



ウエスト68〜82cm、股上37cm、股下16cm、裾幅36cm



古着 ビンテージ

usedvintage

patagoniaパタゴニア

northfaceノースフェイス

L.L.beanLLビーンエルエルビーン

EddieBauerエディーバウアー

championチャンピオン

EddieBauerエディーバウアー

Land’sEndラーンズエンド

Columbiaコロンビア

GAPギャップOLDGAPオールドギャップ

J.crewジェイクルー

Bananarepublicバナナリパブリック

RalphLaurenラルフローレン

Oldnavyオールドネイビー

Cabelasカベラス



柄・デザイン···無地

カラー···オレンジ

素材···麻

シルエット···ワイド

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋