98年 colombia製 patagonia mondos shorts

商品の詳細

patagoniamondosshorts.98年madeincolombia.Msize.バギショに食傷気味の方におすすめ。モンドスショーツ、あまり知名度は高くありませんが、綿100%ヘビーオンスで玄人好みな股下長め仕様。グレーとベージュを混ぜたような絶妙発色にパープルの縫い糸がたまりません。実寸は画像にてご確認ください。









古着です。神経質な方、購入意思のない方は入札控えてください。

ネコポスにて発送致します。