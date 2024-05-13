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98年 colombia製 patagonia mondos shorts

パタゴニア

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商品の詳細

patagoniamondosshorts.98年madeincolombia.Msize.バギショに食傷気味の方におすすめ。モンドスショーツ、あまり知名度は高くありませんが、綿100%ヘビーオンスで玄人好みな股下長め仕様。グレーとベージュを混ぜたような絶妙発色にパープルの縫い糸がたまりません。実寸は画像にてご確認ください。




古着です。神経質な方、購入意思のない方は入札控えてください。
ネコポスにて発送致します。

商品の説明

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