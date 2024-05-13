【Raucohouse】バギージーンズ Lサイズ

商品の詳細

2回着用したのみです。



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バギージーンズ、デニムパンツ



ヴィンテージウォッシュデニム





◆サイズL ※平置き採寸



＜Lサイズ＞

総丈：約106cm

ウエスト幅：74cm

股上丈：約34cm

太もも幅：約70cm

ヒップ幅：約95cm



細見え効果が抜群のバギージーンズ。



▼国外から輸入したお品は新品ですがシワ・ほつれ・細かい傷・色ムラ・タグなし・縫製が甘い等、日本のクオリティとは異なる場合がございます。

▼素人の自宅保管・採寸・撮影であることをご了承下さい。

▼採寸方法により若干のサイズ誤差(±1cm～3cm程度)がある場合がございます。

▼お使いのモニター環境や撮影場所等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。



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