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Needles track pants ニードルス トラックパンツ taupe

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Needles track pants ニードルス トラックパンツ taupe
Needles track pants ニードルス トラックパンツ taupe
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数回着用、洗濯してます。
目立たないですが、汚れシミ見みたいのがあります。
タグはあります。

ウエスト86cm
股上35cm
股下78cm
裾幅21cm

カラー···トープ
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···無地
素材···ジャージ
シルエット···ストレート
股上···レギュラー
季節感···春、夏、秋、冬

商品の説明

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