Needles track pants ニードルス トラックパンツ taupe

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数回着用、洗濯してます。

目立たないですが、汚れシミ見みたいのがあります。

タグはあります。



ウエスト86cm

股上35cm

股下78cm

裾幅21cm



カラー···トープ

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ジャージ

シルエット···ストレート

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬