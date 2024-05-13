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Needles track pants ニードルス トラックパンツ taupe
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商品の詳細
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オンライン購入
数回着用、洗濯してます。
目立たないですが、汚れシミ見みたいのがあります。
タグはあります。
ウエスト86cm
股上35cm
股下78cm
裾幅21cm
カラー···トープ
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···無地
素材···ジャージ
シルエット···ストレート
股上···レギュラー
季節感···春、夏、秋、冬
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数回着用、洗濯してます。
目立たないですが、汚れシミ見みたいのがあります。
タグはあります。
ウエスト86cm
股上35cm
股下78cm
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カラー···トープ
パンツ丈···フルレングス
柄・デザイン···無地
素材···ジャージ
シルエット···ストレート
股上···レギュラー
季節感···春、夏、秋、冬
商品の説明
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