key ペインターパンツ　vintage ワークパンツ

商品の詳細

keyのペインターパンツです。

生成りの素朴な生地感にトリプルステッチやツールポケット、ハンマーループなど見所満載の80sヴィンテージ品です。



madeinU.S.A.



ウエスト39cm

股上32.5cm

股下70cm

もも幅32.5cm

裾幅25.5cm

総丈99.5cm



生成り

無漂白のため生地に混じった植物片が黒いツブツブや薄いシミのように見えますが本来の生成りの生地です。

コンディションの良い古着です。



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