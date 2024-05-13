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key ペインターパンツ vintage ワークパンツ
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￥2014税込
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商品の詳細
生成りの素朴な生地感にトリプルステッチやツールポケット、ハンマーループなど見所満載の80sヴィンテージ品です。
madeinU.S.A.
ウエスト39cm
股上32.5cm
股下70cm
もも幅32.5cm
裾幅25.5cm
総丈99.5cm
生成り
無漂白のため生地に混じった植物片が黒いツブツブや薄いシミのように見えますが本来の生成りの生地です。
コンディションの良い古着です。
古着punknirvanasexpistolsvintagekudoscalvinkleinhommediorsupremevisvimnumbernineauraleeoldparkjuun.jbeamsneedlesjunyawatanabeunusedsoloistcommedesgarconsmaglianodulcamaraafterhomeworkparisdeladadoublethedmaynerjiedasunseaunusedsunneikidilltunagijapancraiggreenourlegacyyprojectXanderZhouoamcourseytysisseymiyakekudoscottweileracoldwalloakleyallegeeytysttt_mswyprojecttogavirilissacaimarnimartinerosecontenastoresoshiotsukidairikukolorlittlebigwalesbonnershinyakozukahenderjohnlawrencesullivanshoopclothingavalonecontena11747391kapitalsullenryomatsumoto
商品の説明
KEY / 70-80's Offwhite Painter Pants / Made in USA /キー/ペインターパンツ/カーペンターパンツ/オフホワイトパンツ/ワークパンツ/アメリカ製/80年代/70年代
KEY ワーク・ペインターパンツ W40 キー ビッグサイズ vintage 42タロン ダック地 ブラウン 古着卸 アメリカ仕入 2304-256
KEY 70s オールド ペインターパンツ タロンジップ ワークパンツ ワイド ...
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80s ヴィンテージ KEY キー ヘリンボーン ペインターパンツ MADE IN USA アメリカ製 W30L33
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