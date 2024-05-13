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key ペインターパンツ　vintage ワークパンツ

Ishape

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2014税込

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key ペインターパンツ　vintage ワークパンツ
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

keyのペインターパンツです。
生成りの素朴な生地感にトリプルステッチやツールポケット、ハンマーループなど見所満載の80sヴィンテージ品です。

madeinU.S.A.

ウエスト39cm
股上32.5cm
股下70cm
もも幅32.5cm
裾幅25.5cm
総丈99.5cm

生成り
無漂白のため生地に混じった植物片が黒いツブツブや薄いシミのように見えますが本来の生成りの生地です。
コンディションの良い古着です。

古着punknirvanasexpistolsvintagekudoscalvinkleinhommediorsupremevisvimnumbernineauraleeoldparkjuun.jbeamsneedlesjunyawatanabeunusedsoloistcommedesgarconsmaglianodulcamaraafterhomeworkparisdeladadoublethedmaynerjiedasunseaunusedsunneikidilltunagijapancraiggreenourlegacyyprojectXanderZhouoamcourseytysisseymiyakekudoscottweileracoldwalloakleyallegeeytysttt_mswyprojecttogavirilissacaimarnimartinerosecontenastoresoshiotsukidairikukolorlittlebigwalesbonnershinyakozukahenderjohnlawrencesullivanshoopclothingavalonecontena11747391kapitalsullenryomatsumoto

商品の説明

key ペインターパンツ　vintage ワークパンツ
KEY / 70-80's Offwhite Painter Pants / Made in USA /キー/ペインターパンツ/カーペンターパンツ/オフホワイトパンツ/ワークパンツ/アメリカ製/80年代/70年代

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80s ヴィンテージ KEY キー ヘリンボーン ペインターパンツ MADE IN USA アメリカ製 W30L33

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