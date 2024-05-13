POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL

商品の詳細

柄・デザイン...総柄ハワイ柄アロハ柄



カラー...ピンク

素材...コットン

季節感...春,夏,秋



POLORALPHLAURENポロラルフローレンのショートパンツ短パンハーフパンツカジュアルパンツです！



ラルフローレンの定番の総柄です！カジキマグロのプリントで可愛いです。



街履きはもちろんゴルフウェアGOLFにも是非！



サイズ w34

カラーピンク総柄

ウエスト 約44.5

ワタリ約31.5

股下 約21.5

裾幅 約26.5

総丈約47.5



古着ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。



ご覧頂きありがとうございます



#古着好きえべっさん です。



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