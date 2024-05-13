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POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
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￥2029税込
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商品の詳細
柄・デザイン...総柄ハワイ柄アロハ柄
カラー...ピンク
素材...コットン
季節感...春,夏,秋
POLORALPHLAURENポロラルフローレンのショートパンツ短パンハーフパンツカジュアルパンツです！
ラルフローレンの定番の総柄です！カジキマグロのプリントで可愛いです。
街履きはもちろんゴルフウェアGOLFにも是非！
サイズ w34
カラーピンク総柄
ウエスト 約44.5
ワタリ約31.5
股下 約21.5
裾幅 約26.5
総丈約47.5
古着ですので神経質な方の購入はご遠慮下さい。
ご覧頂きありがとうございます
#古着好きえべっさん です。
#えべっさんのハーフパンツ集
※他にも多数出品していますので良ければご覧下さい。
POLOSPORTポロスポーツ
POLO1992POLOSKIPOLOSPORTSMAN
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スノービーチポロベアーNIKEナイキ
jordanジョーダンACGpatagonia
パタゴニアバギーズTHENORTHFACE
ノースフェイスノーティカNAUTICA
TOMMYトミーLLBeanエルエルビーン
ラコステLACOSTEブルックスブラザーズ
BrooksBrothersOAKLEYオークリー
グラミチGRAMICCIDickiesデッキーズ874などの太めのパンツを探している方是非！4
カラー...ピンク
素材...コットン
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ウエスト 約44.5
ワタリ約31.5
股下 約21.5
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TOMMYトミーLLBeanエルエルビーン
ラコステLACOSTEブルックスブラザーズ
BrooksBrothersOAKLEYオークリー
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商品の説明
POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
POLO ラルフローレン 総柄 ハワイアン柄 ハーフパンツ ゴルフパンツ短パンL
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