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JELADO ネイティブ柄　ブランケット　ジャケット　40

ジェラード

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JELADO ネイティブ柄　ブランケット　ジャケット　40
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商品の詳細

カラー...ブラック×ベージュ
素材...ウール

サイズ　40(L)
着丈　73cm
身幅　55cm

商品の説明

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