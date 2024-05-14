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PORTER TANKER BACKPACK 19L 黒
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￥9936税込
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商品の詳細
品番622-76674
参考価格：¥37,950税込
デイリーからトラベルまで様々なシーンで使えるサイズのデイパックです。収納力のあるフロントのファスナーポケット以外にも、本体の両サイドにホック付きのポケットを設けた機能的にも優れたアイテムです。リュックストラップの裏面にはクッション性のある素材を使用しており肩の負担を軽減してくれます。
目立つダメージなく、まだまだたくさんお使いいただけます。
サイズ
W:300mm/H:430mm/D:130mm
ポケット数
外装：4内装：2
カラー：ブラック
素材
表：ナイロンツイル
（ポリエステル綿ボンディング加工）
裏：ナイロンタフタ
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↓いろいろ出品中★販売中で絞り込むと見やすいです
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定番 人気 リュック
バックパックデイパック
934992155
参考価格：¥37,950税込
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W:300mm/H:430mm/D:130mm
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商品の説明
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PORTER タンカー デイパック (19L) - 通販 - gofukuyasan.com
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