HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用 - その他

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HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用

ヒューマンメード

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HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用
HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

HUMANMADE×HONESTBOYZ
HBZWORKJACKET

サイズ：L
定価：¥49800+TAX


୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

MVでHONESTBOYZメンバーも着用して
いるアイテムです。

HONESTBOYZと「ファレル・ウィリアムス」
とのコラボ曲『TOKYODIPfeat.PHARRELLWILLIAMS』の発表を記念して発売されたもの
です。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

背面にはグループとメンバーの名前が刺繍
されています。

出回っているのをほとんど見たことが
ありません。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

◆新品・未使用。
　2018年にOFFICIALONLINESTOREにて購入。
　購入後、試着のみ。

◆即購入OKです。

◆畳みジワについては購入時からありましたので
　ご了承ください。

◆購入後は暗所にて保管しておりました。
　素人による自宅保管ですので、気にされる方は
　購入をお控えください。

◆発送の際、折って梱包する可能性も
　ございますのでご了承ください。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

ご理解のうえ、ご購入お願いします。


他にもLDH関連のグッズを出品しております
ので、よろしければご覧ください◡̈⑅
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カラー···ホワイト
ジップ・ボタン···ボタン留め
季節感···春、秋
柄・デザイン···刺繍

商品の説明

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