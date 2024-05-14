HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用 - その他

商品の詳細

HUMANMADE×HONESTBOYZ

HBZWORKJACKET



サイズ：L

定価：¥49800+TAX





୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧



MVでHONESTBOYZメンバーも着用して

いるアイテムです。



HONESTBOYZと「ファレル・ウィリアムス」

とのコラボ曲『TOKYODIPfeat.PHARRELLWILLIAMS』の発表を記念して発売されたもの

です。



┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈



背面にはグループとメンバーの名前が刺繍

されています。



出回っているのをほとんど見たことが

ありません。



୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧



◆新品・未使用。

2018年にOFFICIALONLINESTOREにて購入。

購入後、試着のみ。



◆即購入OKです。



◆畳みジワについては購入時からありましたので

ご了承ください。



◆購入後は暗所にて保管しておりました。

素人による自宅保管ですので、気にされる方は

購入をお控えください。



◆発送の際、折って梱包する可能性も

ございますのでご了承ください。



୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧



ご理解のうえ、ご購入お願いします。





他にもLDH関連のグッズを出品しております

ので、よろしければご覧ください◡̈⑅

#アクアLDHグッズ







#HONESTBOYZ

#HBZ

#HUMANMADE

#ヒューマンメイド

#STUDIOSEVEN

#スタジオセブン

#EXILENAOTO

#NAOTO

#片岡直人

#VERVAL

#SWAY

#野替愁平

#関口メンディー

#メンディー

#NIGO

#ニゴー

#EXILE

#三代目JSOULBROTHERS

#三代目JSB

#3JSB

#JSB3

#GENERATIONS

#GENE

#DOBERMANINFINITY

#ワークジャケット





カラー···ホワイト

ジップ・ボタン···ボタン留め

季節感···春、秋

柄・デザイン···刺繍