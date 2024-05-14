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HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用
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￥17639税込
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商品の詳細
HUMANMADE×HONESTBOYZ
HBZWORKJACKET
サイズ：L
定価：¥49800+TAX
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
MVでHONESTBOYZメンバーも着用して
いるアイテムです。
HONESTBOYZと「ファレル・ウィリアムス」
とのコラボ曲『TOKYODIPfeat.PHARRELLWILLIAMS』の発表を記念して発売されたもの
です。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
背面にはグループとメンバーの名前が刺繍
されています。
出回っているのをほとんど見たことが
ありません。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
◆新品・未使用。
2018年にOFFICIALONLINESTOREにて購入。
購入後、試着のみ。
◆即購入OKです。
◆畳みジワについては購入時からありましたので
ご了承ください。
◆購入後は暗所にて保管しておりました。
素人による自宅保管ですので、気にされる方は
購入をお控えください。
◆発送の際、折って梱包する可能性も
ございますのでご了承ください。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
ご理解のうえ、ご購入お願いします。
他にもLDH関連のグッズを出品しております
ので、よろしければご覧ください◡̈⑅
#アクアLDHグッズ
#HONESTBOYZ
#HBZ
#HUMANMADE
#ヒューマンメイド
#STUDIOSEVEN
#スタジオセブン
#EXILENAOTO
#NAOTO
#片岡直人
#VERVAL
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#野替愁平
#関口メンディー
#メンディー
#NIGO
#ニゴー
#EXILE
#三代目JSOULBROTHERS
#三代目JSB
#3JSB
#JSB3
#GENERATIONS
#GENE
#DOBERMANINFINITY
#ワークジャケット
カラー···ホワイト
ジップ・ボタン···ボタン留め
季節感···春、秋
柄・デザイン···刺繍
HBZWORKJACKET
サイズ：L
定価：¥49800+TAX
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
MVでHONESTBOYZメンバーも着用して
いるアイテムです。
HONESTBOYZと「ファレル・ウィリアムス」
とのコラボ曲『TOKYODIPfeat.PHARRELLWILLIAMS』の発表を記念して発売されたもの
です。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
背面にはグループとメンバーの名前が刺繍
されています。
出回っているのをほとんど見たことが
ありません。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
◆新品・未使用。
2018年にOFFICIALONLINESTOREにて購入。
購入後、試着のみ。
◆即購入OKです。
◆畳みジワについては購入時からありましたので
ご了承ください。
◆購入後は暗所にて保管しておりました。
素人による自宅保管ですので、気にされる方は
購入をお控えください。
◆発送の際、折って梱包する可能性も
ございますのでご了承ください。
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
ご理解のうえ、ご購入お願いします。
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#NIGO
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#EXILE
#三代目JSOULBROTHERS
#三代目JSB
#3JSB
#JSB3
#GENERATIONS
#GENE
#DOBERMANINFINITY
#ワークジャケット
カラー···ホワイト
ジップ・ボタン···ボタン留め
季節感···春、秋
柄・デザイン···刺繍
商品の説明
HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用 - その他
HUMANMADE × HONESTBOYZ ワークジャケット NAOTO着用 - その他
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