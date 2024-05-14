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期間限定値下　united tokyo レザーバックパック　リュック

ユナイテッドトウキョウ

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商品の詳細

unitedtokyoレザーバックパック

カラー：ブラック

本来の革の特性を生かすナチュラルな仕上げをした牛革を使用。高級感のあるソフトな質感が特徴です。
大きさ・マチの角度などが計算されておりシャープな印象。
小型のパソコンが背中側に収納でき通勤通学に便利です。

使用に伴う小傷ありますが、メンテしながら使用していました。

素材
表面レザー（牛革）
裏面ポリエステルコットン



仕様
：開閉
ファスナー開閉
PC収納x1
フロントポケット×1
サイドポケット×2

縦:約44

横:約32

マチ:約18

肩紐:約76

コンパクトな状態で発送致しますので、ご了承ください。

素材···本革

カラー···ブラック

商品の説明

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