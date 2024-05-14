期間限定値下　united tokyo レザーバックパック　リュック

商品の詳細

unitedtokyoレザーバックパック



カラー：ブラック



本来の革の特性を生かすナチュラルな仕上げをした牛革を使用。高級感のあるソフトな質感が特徴です。

大きさ・マチの角度などが計算されておりシャープな印象。

小型のパソコンが背中側に収納でき通勤通学に便利です。



使用に伴う小傷ありますが、メンテしながら使用していました。



素材

表面レザー（牛革）

裏面ポリエステルコットン







仕様

：開閉

ファスナー開閉

PC収納x1

フロントポケット×1

サイドポケット×2



縦:約44



横:約32



マチ:約18



肩紐:約76



コンパクトな状態で発送致しますので、ご了承ください。



素材···本革



カラー···ブラック