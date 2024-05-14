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期間限定値下 united tokyo レザーバックパック リュック
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商品の詳細
unitedtokyoレザーバックパック
カラー：ブラック
本来の革の特性を生かすナチュラルな仕上げをした牛革を使用。高級感のあるソフトな質感が特徴です。
大きさ・マチの角度などが計算されておりシャープな印象。
小型のパソコンが背中側に収納でき通勤通学に便利です。
使用に伴う小傷ありますが、メンテしながら使用していました。
素材
表面レザー（牛革）
裏面ポリエステルコットン
仕様
：開閉
ファスナー開閉
PC収納x1
フロントポケット×1
サイドポケット×2
縦:約44
横:約32
マチ:約18
肩紐:約76
コンパクトな状態で発送致しますので、ご了承ください。
素材···本革
カラー···ブラック
カラー：ブラック
本来の革の特性を生かすナチュラルな仕上げをした牛革を使用。高級感のあるソフトな質感が特徴です。
大きさ・マチの角度などが計算されておりシャープな印象。
小型のパソコンが背中側に収納でき通勤通学に便利です。
使用に伴う小傷ありますが、メンテしながら使用していました。
素材
表面レザー（牛革）
裏面ポリエステルコットン
仕様
：開閉
ファスナー開閉
PC収納x1
フロントポケット×1
サイドポケット×2
縦:約44
横:約32
マチ:約18
肩紐:約76
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素材···本革
カラー···ブラック
商品の説明
17ss/レザーバックパック/リュック/レザー/BLK/505264002
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