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Angelus Paint アンジェラス ペイント
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￥6370税込
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商品の詳細
AngelusPaintアンジェラスペイント
スニーカーやレザー等に使用出来るAngelusPaint／アンジェラスペイントのセット販売です
2年前に購入しましたが使用機会がないため出品します。
色はが画像で確認して下さい。
1️⃣は1/2残分
2️⃣は未使用
3️⃣と4️⃣は3/4残分
宜しくお願い致します。
4floz/116ml!
--------------------------
https://www.amazon.co.jp/-/en/Angelus-Acrylic-Leather-Paint-Parallel/dp/B07T8YZ6Q4/ref=sr_1_10?crid=1HWLBBT0AMBQ6\u0026keywords=4+fl+oz+angelus\u0026qid=1694604363\u0026sprefix=4+fl+oz+angelus%2Caps%2C181\u0026sr=8-10
スニーカーやレザー等に使用出来るAngelusPaint／アンジェラスペイントのセット販売です
2年前に購入しましたが使用機会がないため出品します。
色はが画像で確認して下さい。
1️⃣は1/2残分
2️⃣は未使用
3️⃣と4️⃣は3/4残分
宜しくお願い致します。
4floz/116ml!
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https://www.amazon.co.jp/-/en/Angelus-Acrylic-Leather-Paint-Parallel/dp/B07T8YZ6Q4/ref=sr_1_10?crid=1HWLBBT0AMBQ6\u0026keywords=4+fl+oz+angelus\u0026qid=1694604363\u0026sprefix=4+fl+oz+angelus%2Caps%2C181\u0026sr=8-10
商品の説明
アンジェラス コレクターエディションペイント ユニブルー Uni Blue
アンジェラス スタンダードペイント30ml 色が選択できる6色セット【国内正規商品】
アンジェラス アクリルペイント パープル（PURPLE）
アンジェラス アクリルペイント フラットブラック 29.5ml【国内正規品】 アンジェラス
アンジェラスの正規取扱店！種類も豊富】アトランダム通販サイト
アンジェラス/Angelus アクリルペイント 1oz SHUHARI【シュハリ】浅草 ...
アンジェラス/Angelus アクリルペイント 1oz SHUHARI【シュハリ】浅草 ...
アンジェラス アクリルペイント 黄色（YELLOW）
Angelus アンジェラス アクリルペイント ブルーターコイズ 30ml【国内正規品】 045 ブルーターコイズ
アンジェラス コレクターエディションペイント ミッドネイビー（MID NAVY）
アンジェラス/Angelus アクリルペイント 1oz SHUHARI【シュハリ】浅草 ...
アンジェラス ギフトボックスブルー スタンダードペイント 30ml【国内正規品】 50-1948-A6
アンジェラス/Angelus アクリルペイント 1oz SHUHARI【シュハリ】浅草 ...
アンジェラス アクリルペイント ホワイト 30ml【国内正規品】
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