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Isolid

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Angelus Paint アンジェラス ペイント
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商品の詳細

AngelusPaintアンジェラスペイント

スニーカーやレザー等に使用出来るAngelusPaint／アンジェラスペイントのセット販売です

2年前に購入しましたが使用機会がないため出品します。
色はが画像で確認して下さい。

1️⃣は1/2残分
2️⃣は未使用
3️⃣と4️⃣は3/4残分

宜しくお願い致します。

4floz/116ml!
--------------------------
https://www.amazon.co.jp/-/en/Angelus-Acrylic-Leather-Paint-Parallel/dp/B07T8YZ6Q4/ref=sr_1_10?crid=1HWLBBT0AMBQ6\u0026keywords=4+fl+oz+angelus\u0026qid=1694604363\u0026sprefix=4+fl+oz+angelus%2Caps%2C181\u0026sr=8-10

商品の説明

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