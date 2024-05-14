新品未使用品タグ付き！エルドレッソ Transport Ruck Aldies

商品の詳細

ELDORESOのTransportRuckです。

発売後即完売してしまった人気商品。

新品未使用品タグ付き！

色は黒で

サイズは高さ55cm×幅36cm×マチ20cm



素材：ナイロン100%

別布：ナイロン90%/ポリウレタン10%

別布：ポリエステル100％

別布：ナイロン85％/ポリウレタン15%



『どんなスポーツウェアともコーディネートしやすい遠征バッグ！！』



優れた強度・耐久性を持つ「CORDURARナイロン」をメイン素材に採用し、ランニングザックのデザインを踏襲したラージサイズのトラベルバッグ。

CORDURARfabricは、摩擦や引き裂き・擦り切れに強いハイパフォーマンスな素材。

レースなどの遠征時の他、練習会参加時などデイリーユースにも違和感なく背負える利便性の高いバックパックです。



HOKAONEONE

ホカオネオネ

asics

アシックス

ALDIES

アールディーズ

カバン

リュック

リュックサック

バックパック

ランニング

ジョグ

ジョギング

マラソン