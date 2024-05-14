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新品未使用品タグ付き！エルドレッソ Transport Ruck Aldies

エルドレッソ

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9870税込

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商品の詳細

ELDORESOのTransportRuckです。
発売後即完売してしまった人気商品。
新品未使用品タグ付き！
色は黒で
サイズは高さ55cm×幅36cm×マチ20cm

素材：ナイロン100%
別布：ナイロン90%/ポリウレタン10%
別布：ポリエステル100％
別布：ナイロン85％/ポリウレタン15%

『どんなスポーツウェアともコーディネートしやすい遠征バッグ！！』

優れた強度・耐久性を持つ「CORDURARナイロン」をメイン素材に採用し、ランニングザックのデザインを踏襲したラージサイズのトラベルバッグ。
CORDURARfabricは、摩擦や引き裂き・擦り切れに強いハイパフォーマンスな素材。
レースなどの遠征時の他、練習会参加時などデイリーユースにも違和感なく背負える利便性の高いバックパックです。

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アールディーズ
カバン
リュック
リュックサック
バックパック
ランニング
ジョグ
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マラソン

商品の説明

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未使用！HTCヨーロッパ レザーバックパック | www.asapmtnf.com

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