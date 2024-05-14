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TANGTANG GASATANG XL

タンタン

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TANGTANG GASATANG XL
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商品の詳細

TANGTANGによるGASATANGtee，新品のゴールデンサイズのXLです。スタイリスト伊賀大介さん、写真家佐内正史さん、デザイナー丹野真人さんが仕掛けるレーベル。最高な写真集を着るようなもんです。そもそも数も流通してない逸品。夏は主役に、秋春はレイヤードで楽しんでください。時代を超えていくアイテム、是非。他にもたっぷり出品中。

商品の説明

TANGTANG GASATANG XL
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