champion チャンピオン　リンガーtシャツ 霜降り　バータグ　希少

商品の詳細

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チャンピオンのリンガーtシャツです。

バータグの70〜80'sのアイテムです。

米国製。

霜降りです。

染み込み。



サイズ

肩幅約41

身幅約41

着丈約65

袖丈約19



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古着のため、ご理解いただける方のみご購入下さい。