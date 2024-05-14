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champion チャンピオン リンガーtシャツ 霜降り バータグ 希少
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￥2016税込
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商品の詳細
こちらの商品を見ていただきありがとうございます！
チャンピオンのリンガーtシャツです。
バータグの70〜80'sのアイテムです。
米国製。
霜降りです。
染み込み。
サイズ
肩幅約41
身幅約41
着丈約65
袖丈約19
古着 古着コーデ スケーター ストリート
アメカジ 70s80s90sus古着 ビンテージvintage
シュプリーム supreme
NIKEナイキ
y2k
古着のため、ご理解いただける方のみご購入下さい。
チャンピオンのリンガーtシャツです。
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米国製。
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古着 古着コーデ スケーター ストリート
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商品の説明
champion チャンピオン リンガーtシャツ 霜降り バータグ 希少
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