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champion チャンピオン　リンガーtシャツ 霜降り　バータグ　希少

チャンピオン

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クチコミ評価 5.6327件）07
販売価格 ：

2016税込

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327ポイント

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champion チャンピオン　リンガーtシャツ 霜降り　バータグ　希少
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

こちらの商品を見ていただきありがとうございます！
チャンピオンのリンガーtシャツです。
バータグの70〜80'sのアイテムです。
米国製。
霜降りです。
染み込み。

サイズ
肩幅約41
身幅約41
着丈約65
袖丈約19

古着　古着コーデ　スケーター　ストリート
アメカジ　70s80s90sus古着　ビンテージvintage

シュプリーム　supreme
NIKEナイキ
y2k
古着のため、ご理解いただける方のみご購入下さい。

商品の説明

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