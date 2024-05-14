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[入手困難]ステューシー☆両面ラスタカラーロゴTシャツ 即完売品
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￥2109税込
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商品の詳細
☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆
当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています^o^
お気に入りの1枚を探してみてくださいね！
90s90年代をはじめ、ビッグシルエットやビッグサイズなどメンズライクにオススメなアウターやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！
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#古着屋bloom
□商品情報
・ブランド：stussy/ステューシー
・色柄：ブラック/黒ラスタカラーマルチカラー
・サイズ表記：M
・素材：コットン
・状態：used
□サイズ詳細（単位：cm）
平置き採寸
着丈：68
身幅：48
肩幅：48
袖丈:18
※多少の誤差は、ご容赦下さい。
□さいごに
皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく
思っています。
是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。
こちらにもオススメ商品を大量出品中です！
#古着屋bloom
2173400
商品の説明
人気/即完売】Stussy ステューシー 両面メッセージフォトプリントTシャツ-
【ラスタライオン】stussyラスタカラーTシャツ古着バックプリント黄イエロー
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stussy (ステューシー) ラスタカラーロゴプリントTシャツ ブラック サイズ:S
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