90s ディズニー ミニーマウス キャラクター USA製 Tシャツ ピンク

商品の詳細

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・2000円～9999円⇒200円引き

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☆ご覧いただきありがとうございます☆











大人気Disney(ディズニー)シリーズ

90年代USA製

希少デザインミニーマウスキャラクターロゴ半袖Tシャツ♪



サイズ感もとても良く

ユニセックスで着て頂けるアイテムになります。



古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★

目立つダメージや汚れ等はございません。







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古着商品つきましては

古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。

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■サイズ：XL



着丈：87cm

肩幅：59cm

身幅：65cm

袖丈：19cm







・ホームクリーニング済み

・即購入OK

・入金より1～2日以内の発送





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