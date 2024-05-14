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90s ディズニー ミニーマウス キャラクター USA製 Tシャツ ピンク
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商品の詳細
■フォロー割引きありです♪
・2000円～9999円⇒200円引き
・10000円～14999円⇒300円引き
・15000円～19999円⇒400円引き
・20000円～⇒500円引き
※購入希望の方はフォロー割り希望とコメント下さい
フォロー確認しましたら金額を変更致します。
■まとめ買い割引ありです♪
※2点以上の購入希望の方は更に割引致しますので
購入前にお気軽にコメントにてお知らせ下さい。
☆ご覧いただきありがとうございます☆
大人気Disney(ディズニー)シリーズ
90年代USA製
希少デザインミニーマウスキャラクターロゴ半袖Tシャツ♪
サイズ感もとても良く
ユニセックスで着て頂けるアイテムになります。
古着屋でもなかなか見かけない貴重なアイテムになります★
目立つダメージや汚れ等はございません。
※※※※※※※※
古着商品つきましては
古着や新古品にご理解ある方のみ購入お願い致します。
※※※※※※※※
■サイズ：XL
着丈：87cm
肩幅：59cm
身幅：65cm
袖丈：19cm
・ホームクリーニング済み
・即購入OK
・入金より1～2日以内の発送
▼当ショップの商品一覧はコチラ▼
#MKUsedMart
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商品の説明
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