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orslow ジーンズ IVY FIT １０７ サイズＭ（２）
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orslow IVYFIT デニムジーンズ １０７ サイズＭ（２）です。
多少の使用感はございますが、
デニムジーンズとしての味も出ており、
何より絶妙なテーパードでスタイリングにこなれ感が出ます。
【平置き採寸cm】
ウエスト 40
股上 27
股下 67～67.5
裾幅 18
ジップフライです
それでは宜しくお願い致します。
orslow IVYFIT デニムジーンズ １０７ サイズＭ（２）です。
多少の使用感はございますが、
デニムジーンズとしての味も出ており、
何より絶妙なテーパードでスタイリングにこなれ感が出ます。
【平置き採寸cm】
ウエスト 40
股上 27
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商品の説明
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