orslow　ジーンズ　IVY FIT　１０７　サイズＭ（２）

商品の詳細

※仕事の都合で商品発送は2～3日お時間を頂けますようお願い致します。



orslow IVYFIT デニムジーンズ １０７ サイズＭ（２）です。



多少の使用感はございますが、

デニムジーンズとしての味も出ており、

何より絶妙なテーパードでスタイリングにこなれ感が出ます。



【平置き採寸cm】

ウエスト 40

股上 27

股下 67～67.5

裾幅 18

ジップフライです



それでは宜しくお願い致します。