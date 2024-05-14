Tropicfeel shell 22L Baclpackバックパック カーキ

商品の詳細

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【定価】

39,800円



【商品説明】

「Tropicfeel」はスペイン生まれのトラベルブランド。スタイリッシュで高機能なアイテムをサスティナブルな素材で作っています。



Tropicfeelが展開する「シェルバックパック」は収納力抜群のトラベルバッグです。\u2028まるで家にいるかのように美しく収納できるワードローブは、まさに新時代のパッキング。



旅行や遠出、ハイキングやトレッキング、通勤や通学など、あらゆるシーンで使用でき、地球環境にも配慮できるバックパックが旅や日常をさらに快適にしてくれます。



【仕様/機能】



クラムシェル開口部

-180°開口部があり、バックパックの本体に簡単にアクセスでき、内部のすべてのアイテムを素早く確認できます。



カンガルーポケット

-バックパックの底部のジッパーを外し、ポケットを広げると、旅行用に6Lの追加容量が得られます。



磁気フィドロック

-磁石を介してアドオンをシェルの前面にしっかりと取り付けます。一度ロックオンすると、セキュリティタブを引くまで外れることはありません。



【容量】

約22L



【サイズ】

50.8cmx30.5cmx19cm



【重量】



【材質】

100%リサイクルナイロン

60%リサイクルポリエステル



【カラー】

カーキ



※ROBEやアクセサリーは同梱いたしませんのでご了承ください。

※参考画像は他色を使用しているものもございます

※ご利用のモニターによって実際の商品と多少色味が異なる場合がございますがご了承くださいませ。



TF90