- 当日発送
- 送料無料
Tropicfeel shell 22L Baclpackバックパック カーキ
- 販売価格 ：
-
￥6975税込
- 獲得ポイント ：
- 519ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
【定価】
39,800円
【商品説明】
「Tropicfeel」はスペイン生まれのトラベルブランド。スタイリッシュで高機能なアイテムをサスティナブルな素材で作っています。
Tropicfeelが展開する「シェルバックパック」は収納力抜群のトラベルバッグです。\u2028まるで家にいるかのように美しく収納できるワードローブは、まさに新時代のパッキング。
旅行や遠出、ハイキングやトレッキング、通勤や通学など、あらゆるシーンで使用でき、地球環境にも配慮できるバックパックが旅や日常をさらに快適にしてくれます。
【仕様/機能】
クラムシェル開口部
-180°開口部があり、バックパックの本体に簡単にアクセスでき、内部のすべてのアイテムを素早く確認できます。
カンガルーポケット
-バックパックの底部のジッパーを外し、ポケットを広げると、旅行用に6Lの追加容量が得られます。
磁気フィドロック
-磁石を介してアドオンをシェルの前面にしっかりと取り付けます。一度ロックオンすると、セキュリティタブを引くまで外れることはありません。
【容量】
約22L
【サイズ】
50.8cmx30.5cmx19cm
【重量】
【材質】
100%リサイクルナイロン
60%リサイクルポリエステル
【カラー】
カーキ
※ROBEやアクセサリーは同梱いたしませんのでご了承ください。
※参考画像は他色を使用しているものもございます
※ご利用のモニターによって実際の商品と多少色味が異なる場合がございますがご了承くださいませ。
TF90
商品の説明
Amazon.co.jp: Tropicfeel shell 22L Baclpack バックパック カーキ ...
Tropicfeel shell 22L Baclpackバックパック カーキ-
Tropicfeel shell 22L Baclpackバックパック カーキ
Amazon.co.jp: Tropicfeel shell 22L Baclpack バックパック カーキ ...
Amazon.co.jp: Tropicfeel shell 22L Baclpack バックパック カーキ ...
Tropicfeel shell 22L Baclpack バックパック カーキ-
Tropicfeel Shell Backpack black 3点セット | labiela.com
トロピックフィールバックパック Tropicfeelバックの通販 by natsu's ...
Tropicfeel shell 22L Baclpack バックパック カーキ-
普段使いから旅まで！究極のトラベルバックパック「Shell Backpack ...
Shell Backpack | Tropicfeel
Tropicfeel shell 22L Baclpackバックパック カーキ - バッグパック ...
普段使いから旅まで！究極のトラベルバックパック「Shell Backpack ...
Shell Backpack | Tropicfeel
メンズ・バッグ・リュック/バックパックのデイリーランキング
-
-
1
オールドバンズバッグ
リュック/バックパック
￥8,400
-
-
-
-
-