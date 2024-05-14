カーハート　アクティブジャケット

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商品の詳細

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···秋、冬



写真で薄い色に見えますが、普通に真っ黒です！



古着で購入しました。

断捨離のため、出品いたします。



服自体にはそんなに目立つ汚れなどは見当たりませんが、カーハートのネームには緑のインクみたいなものがついてます。

内側には名前が書いてあったりします。

元々書いてました。



今の時期が買いだと思います！

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