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カーハート アクティブジャケット
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￥2867税込
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商品の詳細
柄・デザイン···無地
ジップ・ボタン···ジップアップ
フード···フードあり（取外し不可）
季節感···秋、冬
写真で薄い色に見えますが、普通に真っ黒です！
古着で購入しました。
断捨離のため、出品いたします。
服自体にはそんなに目立つ汚れなどは見当たりませんが、カーハートのネームには緑のインクみたいなものがついてます。
内側には名前が書いてあったりします。
元々書いてました。
今の時期が買いだと思います！
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商品の説明
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