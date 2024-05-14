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カーハート　アクティブジャケット

カーハート

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商品の詳細

カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
ジップ・ボタン···ジップアップ
フード···フードあり（取外し不可）
季節感···秋、冬

写真で薄い色に見えますが、普通に真っ黒です！

古着で購入しました。
断捨離のため、出品いたします。

服自体にはそんなに目立つ汚れなどは見当たりませんが、カーハートのネームには緑のインクみたいなものがついてます。
内側には名前が書いてあったりします。
元々書いてました。

今の時期が買いだと思います！
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商品の説明

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