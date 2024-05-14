THE NORTH FACE ドットショットジャケット

商品の詳細

即購入可能です。



THENORTHFACE

（ザノースフェイス）



人気ブランドTHENORTHFACEのドットショットジャケットです。



襟の所が若干白くなっていますがそれ以外は目立つ傷や汚れはありません。

写真7.8枚目をご確認下さい。



大切に着用してたので綺麗な方かと思います。



COLOR:BLACK

SIZE:L

肩幅:49cm身幅:55cm着丈:75cm袖丈:64cm

(素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください)



カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

フード···フードあり（取外し不可）



カラーはブラックなのですがネイビーぽっくにも見えます。

品番を確認しましたらブラック系となっております。



上記にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。



トラブル防止の為にもご購入の前にプロフィールの必読をお願い致します。



#ノースフェイス

#NORTHFAITH

#マウンテンパーカー

#ブラック

#ドットショットジャケット