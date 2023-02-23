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GREGORY(グレゴリー)の DETOUR40(デトアー40) リュック
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商品の詳細
大容量タイプで大きすぎないのに、荷物やドリンク旅行時に使っていただけるリュックです。
自宅保管ですので、ご理解のある方よろしくお願いします。
商品の説明
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Gregory Detour 40 L Backpack - Spark Navy -Brand New w/ Tags
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