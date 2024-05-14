新品未使用 Dickies ダブルニー チャコール size:34×32

商品の詳細

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【size】

表記サイズ/34×32

ウエスト/約90cm

股上/約31cm

股下/約81cm

裾幅/約25.5cm

多少誤差がございます。



【CONDITION】

新品タグ付き

Dickiesダブルニー







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あらかじめご了承下さい。





＊こちらの説明文をコピー無断転載される方がいますが、一切関係ありません。



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