コロンビア　マウンテンパーカー　メンズL相当

商品の詳細

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#もちもちshop











○Columbia

コロンビア







マウンテンパーカー



フード取り外し可能









◯size: メンズ L





着丈 71cm

身幅 55cm

肩幅 48cm

袖丈 65cm





素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。







◯色: ブラック×レッド×ブルー







◯状態: 裏地に毛羽立ちがありますが

その他のコンディションは良好で

まだまだお使いいただけます。





◯古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ 大切に個包装しております。





また、当方はタバコは吸っておらず、

ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。





安心してお買い求めください。





◯発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。





○その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





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