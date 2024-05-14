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FTC SAGLIFE コラボ MEGATRON メガトロン

エフティーシー

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FTC SAGLIFE コラボ MEGATRON メガトロン
FTC SAGLIFE コラボ MEGATRON メガトロン
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商品の詳細

最高のコラボ。これは同コラボの3代目であり、かなり改良された物です。

かなりきれいです。後ろのパットも傷などありません。

定価23100円

↓参考URL
http://www.kobe-nomad.jp/sag/5.htm

内部背面のポケット追加、メインファスナー開口部の拡張で収納力、利便性のアップ。背面の腰パッドをなくすことでムレを回避。勿論、定番からの機能も健在。malti　carry　systemによりスケートボード、スノーボードは勿論、ブーツから小型ウィールバッグまでユーザーのイマジネーション次第で持ち運び可能に。本気で遊べるカバンです

カラー...ブルー
シーン/種類...タウンユース(普段使い),アウトドア/登山/キャンプ
柄・デザイン...プリント(ロゴなど)
素材...ナイロン
容量...20〜29L

商品の説明

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