arcteryx アークテリクス　フリースジャケット　ポーラテック

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商品の詳細

カラー···ブラウン



親戚から頂きましたが一度しか着ず自宅保管していました。



秋から冬にかけて、上着にもインナーにも大活躍できそうなジャケットです。



CA34438

アウトドア系（パタゴニア、ノースフェイス、グラミチー）等好きな親戚から頂きました。