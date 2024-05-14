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arcteryx アークテリクス　フリースジャケット　ポーラテック

アークテリクス

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商品の詳細

カラー···ブラウン

親戚から頂きましたが一度しか着ず自宅保管していました。

秋から冬にかけて、上着にもインナーにも大活躍できそうなジャケットです。

CA34438
アウトドア系（パタゴニア、ノースフェイス、グラミチー）等好きな親戚から頂きました。

商品の説明

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