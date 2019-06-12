acmé de la vie　ADLV　Logo Hoodie

商品の詳細

【サイズ】2

【カラー】Black,ブラック

【状態】2回着用





韓国の人気ブランド「アクメドラビ」の

パーカーになります。

日本はまだ未入荷でアジアでは

既に話題のブランドとなっております。



韓国の直営店にて購入しました。



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