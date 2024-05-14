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FTCtシャツ
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商品の詳細
柄・デザイン···無地
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ブラック
ネック···Uネック
袖丈···半袖
季節感···春、夏、秋
古着屋で購入したのですが1.2回ほどしか着用してません
値下げ可能です！
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
カラー···ブラック
ネック···Uネック
袖丈···半袖
季節感···春、夏、秋
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商品の説明
Tシャツ/S/コットン/BLK/RN98090/ブラック/全体的に使用感有
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