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商品の詳細

柄・デザイン···無地

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

カラー···ブラック

ネック···Uネック

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋
古着屋で購入したのですが1.2回ほどしか着用してません
値下げ可能です！

商品の説明

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