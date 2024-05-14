商品の詳細

柄・デザイン···無地



柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



カラー···ブラック



ネック···Uネック



袖丈···半袖



季節感···春、夏、秋

古着屋で購入したのですが1.2回ほどしか着用してません

値下げ可能です！