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桃太郎ジーンズ ヴィンテージレーベル0901
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￥1755税込
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商品の詳細
●サイズ：W29
ウエスト79cm
股上27cm
ワタリ28.5cm
レングス78.5cm
裾幅20.5cm
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
●状態：
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
商品の説明
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