桃太郎ジーンズ ヴィンテージレーベル0901

商品の詳細

桃太郎ジーンズのヴィンテージレーベル0901です。



●サイズ：W29



ウエスト79cm

股上27cm

ワタリ28.5cm

レングス78.5cm

裾幅20.5cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。