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桃太郎ジーンズ ヴィンテージレーベル0901

モモタロウジーンズ

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桃太郎ジーンズ ヴィンテージレーベル0901
桃太郎ジーンズ ヴィンテージレーベル0901
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商品の詳細

桃太郎ジーンズのヴィンテージレーベル0901です。

●サイズ：W29

ウエスト79cm
股上27cm
ワタリ28.5cm
レングス78.5cm
裾幅20.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態：
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の説明

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