＊お値下げ中＊新品未使用 全国標準型学生服 学ラン 上下 155AB W79

商品の詳細

新品未使用の全国標準型学ラン上下セットです(^^)

ウール混の高品質！丸洗いok！ズボンスソ上げサービス！



サイズ:155AB

身丈66cm

身幅50cm

肩幅41cm

袖丈54.5cm(平置き・素人採寸の為多少の誤差あり)



☆ジャケット状態:新品、未使用

高級総裏仕立て・撥水加工・形態安定

専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きます

ボタン取り外し可

丸洗い可



☆サイズ:ウエスト79cm



☆ズボン状態:新品、未使用

撥水加工・形態安定

専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きます

スソ上げご希望の方、ご購入前にご連絡お願いします



☆スソ上げサービス！ご希望の総丈(脇丈)の長さで仕立て上げます

所要期間:1週間程

スソ上げ方法(シングル・ダブルどちらかお選びください)



☆色:黒色無地



☆素材:ポリエステル80%、ウール20%



☆生産国:日本



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