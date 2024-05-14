＊お値下げ中＊新品未使用 全国標準型学生服 学ラン 上下 155AB W79

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Dsolid

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商品の詳細

新品未使用の全国標準型学ラン上下セットです(^^)
ウール混の高品質！丸洗いok！ズボンスソ上げサービス！

サイズ:155AB
身丈66cm
身幅50cm
肩幅41cm
袖丈54.5cm(平置き・素人採寸の為多少の誤差あり)

☆ジャケット状態:新品、未使用
高級総裏仕立て・撥水加工・形態安定
専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きます
ボタン取り外し可
丸洗い可

☆サイズ:ウエスト79cm

☆ズボン状態:新品、未使用
撥水加工・形態安定
専用箱無し、折り畳み出荷させて頂きます
スソ上げご希望の方、ご購入前にご連絡お願いします

☆スソ上げサービス！ご希望の総丈(脇丈)の長さで仕立て上げます
所要期間:1週間程
スソ上げ方法(シングル・ダブルどちらかお選びください)

☆色:黒色無地

☆素材:ポリエステル80%、ウール20%

☆生産国:日本

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商品の説明

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