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カーハート デトロイトジャケット
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商品の詳細
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\u003cブランド\u003e
カーハート carhartt
\u003cサイズ 状態\u003e
サイズはLです。
やや使用感があります。
\u003c特徴\u003e
大人気のカーハート デトロイトジャケットです。
#古着 #ストリート #90s#ヴィンテージ
#オーバーサイズ #ビックシルエット
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カラー···ブラック
商品の説明
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