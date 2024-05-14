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Engineered Garments × FREAK'S STORE
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￥2886税込
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商品の詳細
エンジニアードガーメンツとフリークスストアのレアなコラボジャケットです。
年式は定かではありません。
着用5回以内、短時間。クリーニング済み。
ウールのジャケットで立ち襟にしても着用できます。裏地が特徴的です。
あくまで古着としてご理解ある方のみお願い致します。
カラー：ネイビー
※素人採寸のため誤差はご容赦ください
着丈:71
身幅:46
袖丈:64
カイリー
KD
カイリーアービング
ケビンデュラント
NBA
エリート
フリーク
ジョーダン
ルカ
ナイキ
ballaholic
ボーラホリック
somecity
レブロン
カリー
kyrie
KD
undefeated
バッシュ
LEBRON
CURRY
luka
AIRJORDAN
AJ
Harden4
バスケットボール
バスパン
スニーカー
ナイキ
NIKE
アンダーアーマー
Underarmour
アディダス
Adidas
ポールジョージ
バッシュ
コービー5
プロトロ
kobe
アトモス
atmos
supreme
シュプリーム
年式は定かではありません。
着用5回以内、短時間。クリーニング済み。
ウールのジャケットで立ち襟にしても着用できます。裏地が特徴的です。
あくまで古着としてご理解ある方のみお願い致します。
カラー：ネイビー
※素人採寸のため誤差はご容赦ください
着丈:71
身幅:46
袖丈:64
カイリー
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商品の説明
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