Engineered Garments × FREAK'S STORE

商品の詳細

エンジニアードガーメンツとフリークスストアのレアなコラボジャケットです。



年式は定かではありません。

着用5回以内、短時間。クリーニング済み。

ウールのジャケットで立ち襟にしても着用できます。裏地が特徴的です。



あくまで古着としてご理解ある方のみお願い致します。



カラー：ネイビー



※素人採寸のため誤差はご容赦ください

着丈:71

身幅:46

袖丈:64





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バッシュ

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