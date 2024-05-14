Off-White オフホワイト ロゴ トップ パーカー L

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商品の詳細

新品未使用！
送料込み、即購入ok！

カラー：黑
付属品：タグ付き
L.
長さ71cm
肩幅54
袖丈61

ご覧いただきまして、ありがとうございます。

是非ペアで着て頂いたり、男女共用で着こなして頂ければと思います。
ギフトやプレゼントにも最適です。

スムーズな取引出来る方のみお願いします。
並行輸入品(海外正規品)
国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

商品の説明

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