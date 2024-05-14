Off-White オフホワイト ロゴ トップ パーカー L

商品の詳細

新品未使用！

送料込み、即購入ok！



カラー：黑

付属品：タグ付き

L.

長さ71cm

肩幅54

袖丈61



ご覧いただきまして、ありがとうございます。



是非ペアで着て頂いたり、男女共用で着こなして頂ければと思います。

ギフトやプレゼントにも最適です。



スムーズな取引出来る方のみお願いします。

並行輸入品(海外正規品)

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。