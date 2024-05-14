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最終値下げ！NEEDLES ニードルス TROENTROP トロエントープ
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商品の詳細
サイズ42
日本sizeで27cm程です
定価32,000円程度
箱はアンティークとして
飾ってるのでつきませんご理解お願いします(-。-;
NEEDLESニードルス
TROENTROPトロエントープ
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商品の説明
Needles ニードルズ × Troentorp トロエントープ | labiela.com
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