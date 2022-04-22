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アークテリクス マンティス32
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商品の詳細
シーン/種類...タウンユース(普段使い)
シーン/種類...タウンユース(普段使い),アウトドア/登山/キャンプ
シーン/種類...タウンユース(普段使い),アウトドア/登山/キャンプ,ビジネス
容量...30〜39L
こちらで新品で購入後1年弱使用しました。
特筆するダメージなどはありません。
ある程度圧縮、畳んで配送させていただくことをご了承ください。
商品の説明
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