アークテリクス　マンティス32

商品の詳細

カラー...ブラック



シーン/種類...タウンユース(普段使い)



シーン/種類...タウンユース(普段使い),アウトドア/登山/キャンプ



シーン/種類...タウンユース(普段使い),アウトドア/登山/キャンプ,ビジネス



容量...30〜39L



こちらで新品で購入後1年弱使用しました。

特筆するダメージなどはありません。

ある程度圧縮、畳んで配送させていただくことをご了承ください。