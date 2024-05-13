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２枚セット コロンビアColombia ワークパンツ トレッキング
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￥1540税込
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商品の詳細
カラーはベージュとグレーです。
サイズ感は（身長168～178、ウェスト75～81、ヒップ90～97）
ウエストは伸縮性があります。
股下はドローコードが付いている為長い場合は調節可能です。
※股下は約80センチです。立体裁断で股の中央から測れない為、概算です。誤差などご理解下さい。
古着であることをご理解いただける方お願いします。
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商品の説明
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