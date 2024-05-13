２枚セット　コロンビアColombia ワークパンツ　トレッキング

商品の詳細

品番pm8517



カラーはベージュとグレーです。



サイズ感は（身長168～178、ウェスト75～81、ヒップ90～97）

ウエストは伸縮性があります。

股下はドローコードが付いている為長い場合は調節可能です。

※股下は約80センチです。立体裁断で股の中央から測れない為、概算です。誤差などご理解下さい。



古着であることをご理解いただける方お願いします。







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