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２枚セット　コロンビアColombia ワークパンツ　トレッキング

コロンビア

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２枚セット　コロンビアColombia ワークパンツ　トレッキング
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商品の詳細

品番pm8517

カラーはベージュとグレーです。

サイズ感は（身長168～178、ウェスト75～81、ヒップ90～97）
ウエストは伸縮性があります。
股下はドローコードが付いている為長い場合は調節可能です。
※股下は約80センチです。立体裁断で股の中央から測れない為、概算です。誤差などご理解下さい。

古着であることをご理解いただける方お願いします。



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商品の説明

２枚セット　コロンビアColombia ワークパンツ　トレッキング
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