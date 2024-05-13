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EMPORIO ARMANI【M】Tシャツ スロバキア製 ロゴタグ 高級感
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￥2234税込
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商品の詳細
ID.a4312
ご覧頂きありがとうございます(^^♪
♡即購入OKです✨
♡24時間以内の発送を心がけてます(^^)★
【商品情報】
♡ブランド/EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニ
♡カラー/ネイビー 紺
(色は映りの具合などで多少の違いが
あるかもしれませんがご了承下さいませ♡)
♡サイズ/タグ表記M
≪平置き寸法≫
詳しくは画像をご確認下さい♡
♡特記事項
目立った傷や汚れはありません☆
写真にてご確認ください╰(*´︶`*)╯♡
シンプル カジュアル 無地 高級 人気 大人っぽ
2000 インナーウェア
【割引情報】
⭐️フォロー割→【200円OFF✨】
⭐️リピート割→【300円OFF✨】
※1000円以下の商品は対象外になります
⭐️おまとめ購入割
2点以上購入で【✨✨15%OFF✨✨】
※商品のIDといいね！＆フォローをお願い致します
ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、
BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系
GU、ユニクロなどのファスト系
ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。
#【まめしば屋】←全商品ご覧頂けます♪是非ご覧下さい。(´ω`)★
【注意事項】
♡購入後のクレームは対応しかねますので、
しっかりとご理解した上でご購入お願いいたします。
何かございましたら評価前に連絡くださいませ。
♡保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。
♡商品のデザイン、色、状態には主観を伴い表現及び
受け止め方に個人差がございます。
♡商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(__)m
特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。
♡不明な点、気になる点ございましたらお気軽に、ご質問下さい♡♡
最後までご覧頂きありがとうございます(・ω・)♡
$$2299
カラー...ブルー
袖丈...半袖
柄・デザイン...無地
ネック...クルーネック
季節感...春,夏,秋
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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♡カラー/ネイビー 紺
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カラー...ブルー
袖丈...半袖
柄・デザイン...無地
ネック...クルーネック
季節感...春,夏,秋
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
商品の説明
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