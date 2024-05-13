EMPORIO ARMANI【M】Tシャツ　スロバキア製　ロゴタグ　高級感

商品の詳細

ID.a4312



ご覧頂きありがとうございます(^^♪



♡即購入OKです✨



♡24時間以内の発送を心がけてます(^^)★







【商品情報】



♡ブランド/EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニ





♡カラー/ネイビー 紺

(色は映りの具合などで多少の違いが

あるかもしれませんがご了承下さいませ♡)







♡サイズ/タグ表記M



≪平置き寸法≫

詳しくは画像をご確認下さい♡







♡特記事項



目立った傷や汚れはありません☆

写真にてご確認ください╰(*´︶`*)╯♡



シンプル カジュアル 無地 高級 人気 大人っぽ

2000 インナーウェア





【割引情報】



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※1000円以下の商品は対象外になります





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ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、

BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系

GU、ユニクロなどのファスト系

ヴィンテージ、古着系等も取り扱っております。

#【まめしば屋】←全商品ご覧頂けます♪是非ご覧下さい。(´ω`)★









【注意事項】



♡購入後のクレームは対応しかねますので、

しっかりとご理解した上でご購入お願いいたします。

何かございましたら評価前に連絡くださいませ。





♡保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。





♡商品のデザイン、色、状態には主観を伴い表現及び

受け止め方に個人差がございます。





♡商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(__)m

特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。





♡不明な点、気になる点ございましたらお気軽に、ご質問下さい♡♡





最後までご覧頂きありがとうございます(・ω・)♡



$$2299



カラー...ブルー

袖丈...半袖

柄・デザイン...無地

ネック...クルーネック

季節感...春,夏,秋

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）