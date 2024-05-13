BRIEFING バッグ 新品未使用

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商品の詳細

BRIEFINGバッグ　リュック
新品未使用

プレゼント用に購入したのですが、
違うプレゼントに変更した為、
今回新品未使用で出品することに致しました。

ノークレームノーリターンで専用ページはなしでお願いします。

商品の説明

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