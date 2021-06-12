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80s VINTAGE USA FRUIT OF THE LOOM
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￥9555税込
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商品の詳細
クリスマスロゴで
とても可愛い風合いです。
メンズXLサイズ
トレンドのオーバサイズでユルダボっと着こなせます。
他の人と被らない、自分だけの一点物です。
★清潔さが売りです⭐︎
全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ
縮み等補正し、形状仕立てております。
★フォロー割実施中《プロフィール参照》
★値下交渉OK
★匿名配送
《サイズ》
・表記:メンズXL
・サイズ感:メンズXL
・着丈65cm
・肩幅ラグランの為測定不可
・身幅60cm
・袖丈79cmエリから袖
57cm脇下から袖
《カラー》
・赤
商品の説明
80s Vintage Sweat》FRUIT OF THE LOOM | N.O.Produce
’80s Vintage T-shirt 〜FRUIT OF THE LOOM〜 [H24697]
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