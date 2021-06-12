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80s VINTAGE USA FRUIT OF THE LOOM

Psolid

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80s VINTAGE USA FRUIT OF THE LOOM
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商品の詳細

⭐︎アメリカ仕入れ、USA製80年代ヴィンテージ、フルーツオブザルームの裏起毛スウェットです。

クリスマスロゴで
とても可愛い風合いです。

メンズXLサイズ
トレンドのオーバサイズでユルダボっと着こなせます。

他の人と被らない、自分だけの一点物です。

★清潔さが売りです⭐︎
全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ
縮み等補正し、形状仕立てております。
★フォロー割実施中《プロフィール参照》
★値下交渉OK
★匿名配送

《サイズ》
・表記:メンズXL
・サイズ感:メンズXL

・着丈65cm
・肩幅ラグランの為測定不可
・身幅60cm
・袖丈79cmエリから袖
57cm脇下から袖

《カラー》
・赤

商品の説明

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80s Vintage Sweat》FRUIT OF THE LOOM | N.O.Produce

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’80s Vintage T-shirt 〜FRUIT OF THE LOOM〜 [H24697]

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