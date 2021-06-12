80s VINTAGE USA FRUIT OF THE LOOM

商品の詳細

⭐︎アメリカ仕入れ、USA製80年代ヴィンテージ、フルーツオブザルームの裏起毛スウェットです。



クリスマスロゴで

とても可愛い風合いです。



メンズXLサイズ

トレンドのオーバサイズでユルダボっと着こなせます。



他の人と被らない、自分だけの一点物です。



★清潔さが売りです⭐︎

全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ

縮み等補正し、形状仕立てております。

★フォロー割実施中《プロフィール参照》

★値下交渉OK

★匿名配送



《サイズ》

・表記:メンズXL

・サイズ感:メンズXL



・着丈65cm

・肩幅ラグランの為測定不可

・身幅60cm

・袖丈79cmエリから袖

57cm脇下から袖



《カラー》

・赤