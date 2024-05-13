美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒

商品の詳細

ご覧いただき、ありがとうございます



当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに

当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでラインナップしてます。



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●ブランド:COACH/コーチ





●商品名:VOYAGERBACKPACK

ボイジャーバックパック





●カラー:ブラック黒





●サイズ

横:30cm

高さ:44cm

マチ:14cm

A4書類、PC13インチ収納可能◎





●仕様

ポケット×5ファスナーポケット×4PC収納×1





●素材:ナイロン/レザー牛革





●状態:特筆すべき目立つ汚れやスレ等なく、全体的に美品です。

※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。

※お客様によりお使いやすいよう、一部簡単なメンテナンスやクリーニングをしてる商品があります。





●付属品:無し

※写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。







●購入先

某大手ブランド買取専門店にて購入しました。

(鑑定済み）



真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。



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［当店からのお知らせ］



・即購入OK（早い者勝ち）



・決済完了後、1〜2日後発送。



・全商品送料無料。



・安心安全の匿名配送。





［注意点］



・簡易包装でお送りさせていただきます。



・中古品に抵抗のある方、神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。



・新品未使用のタグ付きも含め、全て自宅保管です。





#しゃちょーの部屋（服飾）



素材···本革、ナイロン



カラー···ブラック

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス