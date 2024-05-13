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美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒

コーチ

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美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
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商品の詳細

ご覧いただき、ありがとうございます

当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに
当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでラインナップしてます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●ブランド:COACH/コーチ


●商品名:VOYAGERBACKPACK
ボイジャーバックパック


●カラー:ブラック黒

　　　　
●サイズ
横:30cm
高さ:44cm
マチ:14cm
A4書類、PC13インチ収納可能◎


●仕様
ポケット×5ファスナーポケット×4PC収納×1


●素材:ナイロン/レザー牛革


●状態:特筆すべき目立つ汚れやスレ等なく、全体的に美品です。
※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。
※お客様によりお使いやすいよう、一部簡単なメンテナンスやクリーニングをしてる商品があります。


●付属品:無し
※写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。



●購入先
某大手ブランド買取専門店にて購入しました。
(鑑定済み）

真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

［当店からのお知らせ］

・即購入OK（早い者勝ち）

・決済完了後、1〜2日後発送。

・全商品送料無料。

・安心安全の匿名配送。


［注意点］

・簡易包装でお送りさせていただきます。

・中古品に抵抗のある方、神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。

・新品未使用のタグ付きも含め、全て自宅保管です。


#しゃちょーの部屋（服飾）

素材···本革、ナイロン

カラー···ブラック
シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

商品の説明

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