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美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
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￥8400税込
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商品の詳細
ご覧いただき、ありがとうございます
当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに
当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでラインナップしてます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●ブランド:COACH/コーチ
●商品名:VOYAGERBACKPACK
ボイジャーバックパック
●カラー:ブラック黒
●サイズ
横:30cm
高さ:44cm
マチ:14cm
A4書類、PC13インチ収納可能◎
●仕様
ポケット×5ファスナーポケット×4PC収納×1
●素材:ナイロン/レザー牛革
●状態:特筆すべき目立つ汚れやスレ等なく、全体的に美品です。
※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。
※お客様によりお使いやすいよう、一部簡単なメンテナンスやクリーニングをしてる商品があります。
●付属品:無し
※写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。
●購入先
某大手ブランド買取専門店にて購入しました。
(鑑定済み）
真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
［当店からのお知らせ］
・即購入OK（早い者勝ち）
・決済完了後、1〜2日後発送。
・全商品送料無料。
・安心安全の匿名配送。
［注意点］
・簡易包装でお送りさせていただきます。
・中古品に抵抗のある方、神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。
・新品未使用のタグ付きも含め、全て自宅保管です。
#しゃちょーの部屋（服飾）
素材···本革、ナイロン
カラー···ブラック
シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス
当店では、【ジャンルにとらわれない】をコンセプトに
当店で厳選したブランドやアイテムを全て1点モノでラインナップしてます。
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●ブランド:COACH/コーチ
●商品名:VOYAGERBACKPACK
ボイジャーバックパック
●カラー:ブラック黒
●サイズ
横:30cm
高さ:44cm
マチ:14cm
A4書類、PC13インチ収納可能◎
●仕様
ポケット×5ファスナーポケット×4PC収納×1
●素材:ナイロン/レザー牛革
●状態:特筆すべき目立つ汚れやスレ等なく、全体的に美品です。
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※お客様によりお使いやすいよう、一部簡単なメンテナンスやクリーニングをしてる商品があります。
●付属品:無し
※写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。
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真贋に問題はないですが、万が一偽物であった場合は100%返金対応させて頂きますのでご安心下さいませ。
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・新品未使用のタグ付きも含め、全て自宅保管です。
#しゃちょーの部屋（服飾）
素材···本革、ナイロン
カラー···ブラック
シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス
商品の説明
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
美品 COACH ボイジャー バックパック ビジネス A4/PC可 ナイロン 黒
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