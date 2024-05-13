ULTIMATE DIRECTION SCRAM

商品の詳細

アルティメイトディレクション

スクラムアルパインパック20.5L

¥18,150



スキー、クライミング、ランニングなどギアを収納することができるオールシーズン対応のアルパインパック。



・オールシーズン使える汎用性の高い外付けラッシングと構成

・水、携帯電話、地図、メガネ、食品などを収納できる大型フロントストレージ。

・オプションのスキーキャリーフック\u0026ループ用アタッチメントポイント

・Tフック胸骨ストラップシステム

・取り外し可能で高さ調節可能なT字フックのウエストベルトで重い荷物も安心。

・防水ジッパーとキークリップ付きのイージーアクセスポケット構造と快適性のための圧縮成形バックパネル



パック重量445g

パック容量20.5L

密閉部収納容量20.0L

非密閉部収納容量0.5L

s/mサイズ:胸囲64〜102cm



6月に新品購入し、1回使用しました。

複数のバックパックを持っており使用予定が無いので出品します。

程よい容量でアウトドアに限らす旅行用バックパックとしても活躍するモデルです。



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