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【ミレー MILLET】 メンズ／ジップジャケット 登山 薄手 防寒 防水
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￥3312税込
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商品の詳細
【ミレーMILLET】
メンズ／ジップジャケット薄手の防寒防水
登山で5回程使いクリーニングして保管していました。
サイズ感は166cm普通体型でジャストでした。
サイズ表記メンズS
着丈約61cm
肩幅約45cm
※他のオークションにも出品しているので急に削除する場合がございます。
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#メンズアウター
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サイズ感は166cm普通体型でジャストでした。
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商品の説明
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