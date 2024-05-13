【ミレー MILLET】 メンズ／ジップジャケット 登山 薄手 防寒 防水

商品の詳細

【ミレーMILLET】

メンズ／ジップジャケット薄手の防寒防水



登山で5回程使いクリーニングして保管していました。

サイズ感は166cm普通体型でジャストでした。

サイズ表記メンズS



着丈約61cm

肩幅約45cm



※他のオークションにも出品しているので急に削除する場合がございます。



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